Ooit in voormalig bordeel willen wonen? Bananas staat te koop (en is spectaculair gerenoveerd met buitenzwembad) Alexander Haezebrouck

06 december 2019

16u50 3 Wevelgem Het voormalig bordeel Bananas langs de Menenstraat in Wevelgem staat te koop. Niet het vervallen pand dat het niet zo lang geleden nog was, maar wel volledig gerenoveerd met een verwarmd buitenzwembad en vijf slaapkamers.

De verhalen over het bordeel Bananas in Wevelgem zijn legio. Bananas was, toen het nog open was, de meest bekende en ook wel beruchte bar van de vele prostitutiehuizen die Wevelgem rijk is. “Iedereen kende Bananas, ook vanwege de naam”. De bar was ook populair bij het publiek en het gebeurde dat je zelfs moest wachten omdat alle meisjes bezet waren. “We hebben het gekocht van een industrieel die het pand destijds verhuurde aan de bordeeluitbaters”, vertelt Joris Nachtergaele van Family Homes. “In die tijd nam die industrieel zijn klanten zelfs mee naar het bordeel als ze een deal te vieren hadden.” Maar Bananas kwam ook verschillende keren negatief in de pers en het eindigde voor de uitbaters zelfs in de rechtbank. Ze werden in 2016 voor mensenhandel en prostitutie tot zes jaar cel veroordeeld. Die straf zagen ze in beroep wel verminderd naar 40 maanden waarvan 20 maanden met uitstel. De regel in de bar bleek: ‘Geen klanten, geen inkomsten’ en een diensteer werd eens bedreigd, geslagen en afgeperst. Dat laatste stond op camera. In een nog iets verder verleden, In 2002 werd de uitbater een gestoken in de bar door twee overvallers. Ze gingen er toen vandoor met 5.000 euro, een vriendin van één van de overvallers had nog gewerkt in Bananas en wist hoe ze langs achter konden binnen geraken.

Gerenoveerd en te koop

Het pand stond ondertussen al een paar jaar leeg en te verkrotten. Tot nu dus. Het pand werd volledig gerenoveerd en beschikt over vier slaapkamers, een verwarmd buitenzwembad, een zuid gerichte tuin van 600 vierkante meter met zicht op voorbijvarende bootjes, een grote zolder en beveiligingscamera’s. “We hebben in het pand de oude kluis nog gevonden”, vertelt Joris Nachtergaele van Family Homes. “We kopen vaak verkrotte panden aan en renoveren die volledig. De uitdaging was hier erg groot maar het resultaat mag er meer dan zijn. We hebben nog gelijkaardige projecten in Wevelgem waarbij we krotten volledig opwaarderen. Dit is wel een uniek pand, zeker als je hele voorgeschiedenis ervan kent. Die verlaten bordelen zijn vaak een doorn in het oog, maar hier hebben we er iets moois van gemaakt. Ook de buren zijn tevreden, hun huis is ineens 50.000 euro meer waard.” Wie graag in dit voormalig bordeel wil wonen, moet snel zijn. “Er zijn al redelijk wat geïnteresseerden zonder dat we het pand al op de markt hebben gebracht.” Op 15 december is een openhuisdag als het nog niet verkocht is. Richtprijs voor de woning is 449.000 euro.