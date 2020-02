Omstaanders overmeesteren handtasdief: slachtoffer en baby ongedeerd VHS/CMW

03 februari 2020

17u50 3 Wevelgem Een 22-jarige vrouw is zondag het slachtoffer geworden van een handtasdief. Dat gebeurde in Wevelgem. Omstaanders konden echter de dader overmeesteren. De man zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.

De overval deed zich zondagvoormiddag voor aan de bushalte vlakbij interieurzaak Omez, langs de Menenstraat in Wevelgem. Het slachtoffer stond er met haar baby te wachten op de bus toen ze overvallen werd door een 38-jarige fietser. Die stopte en vroeg haar hoe laat het was. Meer dan een smoes om toe te slaan, was het niet. Hij probeerde de handtas en telefoon van de jonge moeder te stelen maar dat mislukte. Omstaanders grepen hem vast en hielden hem in bedwang tot de politie er was. De man werd opgepakt en meegenomen voor ondervraging. Later zal hij zich moeten verantwoorden voor poging diefstal met geweld. Het slachtoffer bleef ongedeerd – net als haar baby – maar was wel erg geschrokken.