Om frustraties bij families weg te nemen: gemeente wil beperkt bezoek in woonzorgcentra toelaten VHS

26 april 2020

19u33 0 Wevelgem Als ze groen licht krijgt, wil de gemeente Wevelgem beperkt bezoek mogelijk maken in de woonzorgcentra. “Er is druk vanuit de families, soms zelfs zware discussies”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Daarom willen we dit op een veilige manier toch organiseren.”

Toen de Nationale Veiligheidsraad op 15 april bekendmaakte dat er beperkt bezoek mogelijk zou worden in de woonzorgcentra, lokte dat een storm van protest uit vanuit de sector. Voornaamste argument was, dat op die manier de poort naar extra besmettingen wagenwijd werd opengezet. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) haastte zich daarop de aangekondigde maatregel naar de prullenmand te verwijzen. Zijn partijgenoot Jan Seynhaeve, burgemeester in Wevelgem, wil nu echter toch bezoek toelaten. “Maar alleen in de meest veilige omstandigheden”, zegt hij.

Vrij van besmettingen

Wevelgem telt vier woonzorgcentra die totnutoe allemaal vrij van besmettingen zijn. Maar bezoek is er uiteraard al lang niet meer toegelaten. Dat zorgt voor frustratie bij een aantal families van bewoners. “Het is al tot zware discussies en een enkele schermutseling gekomen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve die begrip toont voor de situatie. “Mensen willen hun naasten in het woonzorgcentrum zien, en omgekeerd. Dat contact blijft in deze tijden echter bijzonder gevaarlijk. Daarom zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om dit te organiseren zonder het risico op besmetting. Zo is in het woonzorgcentrum Het Gulle Heem een proefopstelling gemaakt met plexiglas. Een andere mogelijkheid is het creëren van een ontmoetingsmogelijkheid in een (binnen)tuin waar contact op afstand gerealiseerd kan worden.”