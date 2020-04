Nu toch ook zeven bewoners en vier personeelsleden WZC Sint-Camillus besmet met corona Alexander Haezebrouck

27 april 2020

16u22 6 Wevelgem In het woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem zijn zeven bewoners en vier personeelsleden besmet geraakt met het coronavirus. Nochtans leken alle Wevelgemse woonzorgcentra tot voor kort volledig virusvrij. “Binnenkort krijgen we testkits van de overheid om alle onze bewoners te testen”, zegt directrice Edwine Lardion.

De Wevelgemse woonzorgcentra leken lange tijd na het uitbreken van het coronavirus in ons land, volledig virusvrij te zijn. Maar daar kwam de afgelopen dagen verandering in. Het WZC Sint-Camillus kreeg vorige week testmateriaal voor de medewerkers. Vier daarvan testten positief op corona. “Enkele bewoners werden ook plots ziek, waardoor we de huisarts dienden te verwittigen”, vertelt directrice Edwine Laridon. “De huisarts nam testen af, zeven van onze bewoners blijken ondertussen besmet te zijn met het virus. We hebben meteen een corona-afdeling ingericht in het Grand Café. De besmette bewoners verblijven daar in quarantaine. Ook bewoners waarvan we vermoeden dat ze mogelijk besmet zijn, hebben we in een afgesloten omgeving ondergebracht.”

Testkits

De bewoners stellen het relatief goed. “Het is erg wisselend. Het ene moment hebben ze koorts, het andere moment gaat het dan weer stukken beter. We krijgen wel eindelijk eind deze week of begin volgende week testmateriaal van de overheid waarmee we al onze bewoners zullen kunnen testen. Dat is een grote opluchting.” Van de vier besmette personeelsleden is één ondertussen al opnieuw aan de slag. Eén kan morgen opnieuw werken en de twee andere volgen normaal volgende week. “Het is enorm jammer dat we er nu toch mee te maken krijgen. Zes weken lang bleven we gespaard van het virus. De enkelen die ziek werden, bleken niet besmet. Nu zitten we er toch plots ook middenin. We treffen alle mogelijke maatregelen. Zo organiseren we deze week geen tuinbezoeken of raamcontacten meer. Videochatten of bellen kan uiteraard wel nog.

Gulle Heem en Sint-Jozef

Ondertussen worden testkits gestuurd naar zowat alle woonzorgcentra. Niet alleen in Sint-Camillus komen er tests in Wevelgem. Ook in het woonzorgcentrum Elckerlyc, het Gulle Heem in Gullegem en het WZC Sint-Jozef in Moorsele krijgen binnenkort testmateriaal voor hun werknemers. In het Gulle Heem werkt men bovendien volop aan een opstelling om bezoek mogelijk te maken achter plexiglas. “Een bezoeker komt via de tuin een lokaal binnen en zet zich dichtbij de deur”, vertelt directeur José Lecoutere. “De bewoner neemt plaats aan de andere kant van een plexiglas dat zo’n twee meter hoog is. Op die manier zou bezoek toch mogelijk zijn. Daar is enorm veel behoefte aan.” Dinsdagavond is er een gesprek met Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Ik hoor dat er toch heel wat enthousiasme is over onze opstelling, hopelijk kunnen we die ook snel gebruiken.”