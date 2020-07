Nu ook verdeling van vrijetijdspakketten voor tieners



Alexander Haezebrouck

09 juli 2020

18u06 0 Wevelgem In Wevelgem worden vanaf vandaag vrijetijdspakketten bezorgd aan kwetsbare jongeren tussen 12 en 18 jaar. In die pakketten steken hippe gadgets zoals een powerbank, en een fitnessband. Eerder kregen jonge kinderen ook al een vrijetijdspakket tijdens de coronacrisis.

De gemeente Wevelgem bezorgde tijdens de lockdown kinderen die de hele tijd thuis moesten blijven een vrijetijdspakket. Daar vonden de kinderen vooral knutselgerief in. Nu verdeelt de gemeente ook vrijetijdspakketten voor tieners uit kwetsbare gezinnen. “Daarin steekt onder andere een isoleerhoes voor drankjes, een stadionkussen, een lightbox waar je woorden kan op zetten, een fitnessband en een powerbank”, zegt schepen Frank Acke (CD&V). “Wevelgemse jongeren kunnen de vrijetijdspakketten ook winnen dankzij de ‘de check check check checkta’-actie. Als ze de drie uitdagingen op sociale media tot een goed einde brengen, maken ze kans op een gevulde checkta-tas.” Meer info over die actie vind je via deze link. De gemeente wil ook een lightversie van de pakketten aanbieden als beloning voor burgers die voldoende UiTPAS-puntjes gespaard hebben. De vrijetijdspakketten worden bekostigd dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse overheid van 3.700 euro.