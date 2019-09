Noodlot slaat opnieuw toe: twee weken na tragisch overlijden van zijn neef (21) sterft voetballertje (13) aan hartfalen VHS/JME

11 september 2019

14u56 956 Wevelgem In Gullegem (Wevelgem) is dinsdagnamiddag in zijn woning de 13-jarige Emiel Degrande onverwacht overleden door hartfalen. De jonge voetballer, aangesloten bij FC Gullegem, had de school verlaten omdat hij zich niet goed voelde. Kort na zijn thuiskomst werd hij gevonden door z’n papa. De familie wordt voor de tweede keer in nauwelijks drie weken getroffen door een tragedie. Op 23 augustus stierf in het Duitse Stuttgart ook al de 21-jarige neef van Emiel, toen hij samen met een vriend in z’n auto overnachtte.

Emiel Degrande was zaterdagavond na het voetballen al onwel geworden. Hij had last van hoofdpijn, in die mate zelfs dat zijn ouders met hem naar het ziekenhuis reden. Daar vonden de artsen echter niet onmiddellijk een verklaring voor de pijn. Er werd besloten om verdere onderzoeken te doen. In afwachting daarvan kreeg Emiel het tijdelijk verbod om nog te voetballen. Naar school fietsen, mocht hij wel doen omdat die inspanning niet als een risico werd aanzien.

Opnieuw onwel

De knaap, die in december 14 zou worden, voelde zich dinsdag echter opnieuw onwel. In overleg met de school en zijn ouders mocht hij naar huis rijden. Zijn papa stopte ook onmiddellijk met werken en repte zich naar de ouderlijke woning in Gullegem. Hij trof Emiel levenloos aan. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse maar konden niets meer doen voor de tiener.

Nieuwe tragedie voor de familie

Het overlijden van Emiel is een nieuwe klap voor zijn familie. Amper een dikke week geleden namen ze afscheid van Arthur Deconinck (21) uit Moorsele. De neef van Emiel stierf op 23 augustus tijdens een roadtrip met zijn vriend Maxim Vaernewyck (22) uit Aalbeke. Voor ze weer naar huis zouden rijden, overnachtten de boezemvrienden in Arthurs wagen op de parking van voetbalclub VFB Stuttgart. Ze raakten bedwelmd door benzinedampen die ontsnapten uit een lekkende jerrycan met reservebrandstof die ze bij hadden in de wagen. De vrienden overleden in hun slaap.

