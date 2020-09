Nog drie bewoners wzc Camillus besmet met corona, cafetaria wordt Covid-afdeling Alexander Haezebrouck

07 september 2020

20u22 1 Wevelgem In het wzc Camillus in Wevelgem hebben afgelopen weekend opnieuw drie bewoners positief getest op het coronavirus. In totaal verblijven nu zes besmette bewoners in het woonzorgcentrum. “We bouwen de cafetaria om tot cohorteruimte”, zegt directrice Edwine Laridon.

Midden augustus raakten al vijf bewoners van afdeling 1 van het woonzorgcentrum besmet met het virus. Enkelen belandden in het ziekenhuis, één man overleed. De nieuwe besmettingen situeren zich nog altijd in afdeling 1. “Blijkbaar wordt het virus binnen de afdeling toch nog doorgegeven, net daarom dringt een isolatieafdeling zich op”, zegt directrice Edwine Laridon. “Voor de andere afdelingen blijft het bezoek behouden. Bezoek voor de bewoners van afdeling 1 zal nu plaatsvinden in de Orangerie in plaats van in de cafetaria. We namen al contact op met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de arbeidsgeneesheer. We volgen alle maatregelen op de voet. Hopelijk genezen onze bewoners snel van het virus en krijgen we corona hier snel weer buiten.”