Nieuwe uitbaters De Barriere houden openingsweekend: “Vroeger herberg, nu cultuurcafé” Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

17u35 0 Wevelgem Het koppel Sarah Houpelyne (29) en Gertjan Seynaeve (28) zijn de nieuwe uitbaters van De Barriere in Wevelgem. Ze houden dit weekend hun openingsweekend. “Doorheen het hele weekend komen in totaal vijf bands langs, we willen in te toekomst ook één evenement per maand organiseren”, vertelt Sarah.

Het jonge koppel heeft sinds kort De Barriere langs de Gullegemstraat in Wevelgem overgenomen. De vorige uitbater hield er een herberg maar hield het na anderhalf jaar voor bekeken. “Dit was eigenlijk ons stamcafé”, vertelt Sarrah Houpelyne (29). “Toen bekend werd dat het over te nemen stond, hebben we onze kans gewaagd. We willen van De Barriere nu eigenlijk een moderne bruine kroeg maken. Tijdens ons openingsweekend komen in totaal vijf bands langs. Zaterdag zijn dat vooral blues en muziek uit de jaren 60. Zondag zullen het vooral Franse chansons zijn. Die lijn willen we na ons openingsweekend ook blijven doortrekken met één evenement per maand. Dat kan een optreden zijn, maar even goed een avond met stand up comedy, theater of nog iets anders. Een echt cultuurcafé dus waarbij we ook aan onze muren kunst willen hangen van lokale kunstenaars dat we om de drie maanden kunnen veranderen.” Aan het interieur heeft het koppel niet veel veranderd. “Twee jaar geleden werd het pand volledig gerenoveerd en het heeft veel potentieel met een groot terras.” Het koppel zelf ademt cultuur. Gertjan is professioneel muzikant en Sarah regisseert theaterstukken. “Daar zal ik nu wel wat minder tijd voor hebben, maar de passie voor theater blijft”, vertelt Sarah. Wie wil, zal ook een hapje kunnen eten in De Barriere. “We voorzien snacks en er zal ook elke week een éénpansgerecht te bestellen zijn.”