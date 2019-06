Nieuwe uitbaatster heropent dit weekend eetcafé

De Herder: “Oude klanten zullen zich hier weer

thuis voelen” Alexander Haezebrouck

06 juni 2019

11u40 4 Wevelgem Komend weekend gaat het populaire eetcafé De Herder opnieuw open nadat het bijna een jaar dicht was. Claudine Bulcaen stopte ermee na 25 jaar. “Toen ik binnenkwam, was ik meteen verkocht”, vertelt de nieuwe uitbaatster Tineke Dufour (51) uit Heule.

Het oude eetcafé dat nog echt de charme van vroeger uitstraalt, is heropent tijdens het komende Pinksterweekend. “Vrijdag en zaterdag organiseer ik een openingsreceptie, vanaf zondag en maandag kunnen mensen hier weer komen eten”, vertelt Tineke Dufour. Het pand straalt gezelligheid uit. “Alleen jammer dat de oude stoof kapot was en vervangen moest worden. Zelf heb ik enkel de gordijnen weggehaald, de rest van het interieur is hetzelfde gebleven. Ik werk al mijn hele carrière in de horecasector en heb jarenlang achter de toog van café De Ziggy en Gainsbar op de Vlasmarkt in Kortrijk gestaan. Sinds een jaar was ik op zoek naar iets nieuws. Toen ik dit pand kwam bezoeken, was ik meteen verkocht. Het heeft zoveel charme en authenticiteit.” Het concept van De Herder blijft behouden. “Hier vind je de keuken van mémé en pépé, met lokale en seizoensgebonden producten. Het aanbod zal variëren van hutsepot tot zurkelpatatjes en stoofvlees. Ook biertjes van lokale brouwers wil ik hier aanbieden. De oude klanten zullen zich hier weer meteen thuis voelen.” De Herder zal gesloten zijn op dinsdag, woensdag en zaterdagmiddag. Tineke zal de zaak alleen runnen, maar zal af en toe geholpen worden door haar kinderen.