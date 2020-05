Nieuw ongeval onder invloed levert jongeman drie maanden rijverbod op VHS

27 mei 2020

12u17 0 Wevelgem A.L. (25) zal zich zijn ongeval van 22 december vorig jaar nog lang herinneren. Omwille van de ernst én een eerdere veroordeling komt het hem duur te staan.

De Moorselenaar verloor die dag om nog onbekende reden de controle over zijn stuur. Hij botste tegen een paal. Dat gebeurde met zo’n kracht dat de paal volledig uit de grond werd gerukt. De politie stelde vast dat hij niet alleen teveel gedronken had (1,38 pro mille alcohol in het bloed) maar ook dat het keuringsbewijs van zijn wagen vervallen was. De jongeman bleek bovendien net geen jaar voordien ook al veroordeeld omwille van een ongeval onder invloed van alcohol. A.L. mag daarom drie maanden niet met de wagen rijden. Hij moet ook een boete betalen van bijna 3.500 euro.