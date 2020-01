Net voor hij geklist wordt: dief haalt gestolen elektrische fietsen snel weer uit zijn bestelwagen VHS

05 januari 2020

16u06 0 Wevelgem “Ik weet van niks”, zei een 31-jarige Fransman nadat de politie hem opgepakt had voor de diefstal van elektrische fietsen in Wevelgem. De dief had net daarvoor de politie gekruist en besefte dat ze naar hem op zoek waren. Hij had nog geprobeerd van de buit af te raken, maar de politie doorzag zijn plannetje.

De politie kreeg vrijdag rond de middag een melding over een diefstal van twee elektrische fietsen bij een gezin uit de Guido Gezellestraat in Wevelgem. “De slachtoffers hadden een lichte vrachtwagen zien wegrijden en konden een goeie beschrijving geven”, zegt woordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Een van onze ploegen was in de buurt en kruiste de lichte vrachtwagen. Onze mensen keerden om en reden terug. In een doodlopende straat zagen de lichte vrachtwagen staan en enkele meters verderop drie elektrische fietsen.”

Toen de agenten de bestuurder aanspraken, deed de 31-jarige Fransman alsof hij uit de lucht viel. “Ik weet van niks”, beweerde hij. De man werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Nadien mocht hij beschikken, maar hij zal zich in snelrecht wel moeten verantwoorden voor de diefstallen. “De fietsen zijn ondertussen weer bij de eigenaars”, besluit Vannieuwenhuyse. “Het is fijn dat we dit dankzij de alerte slachtoffers zo snel konden oplossen.”