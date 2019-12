Negen maanden cel en ruim zes jaar rijverbod voor ‘Schrik van Wevelgem’ Hans Verbeke

02 december 2019

17u46 0 Wevelgem Een reeks zware verkeersinbreuken, vaak onder invloed van drank en/of drugs, levert Ike M. (28) uit Wevelgem een stevige straf op in de politierechtbank. De man stond terecht in vijf verschillende dossiers, het een al bonter dan het andere. De straffen zijn navenant, een terugkeer in het verkeer wordt voor de ‘Schrik van Wevelgem’ een moeilijke zaak.

Niettegenstaande hij eerder al twee keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed en ook twee keer voor vluchtmisdrijf, moest Ike M. zich in de politierechtbank verantwoorden in zo maar eventjes vijf verschillende dossiers. In één daarvan maakte hij het bont tijdens een wielerwedstrijd in Moorsele. Dat de politie er een straat had afgesloten omwille van de wedstrijd, beviel Ike M. geenszins. Eerst keerde hij zich verbaal tegenover de wetsdienaars. Vervolgens gaf hij plankgas, scheerde rakelings langs een politieman en reed toch door waar het niet mocht. Iets verderop nam hij een bocht veel te scherp waardoor hij tegen een auto reed. Daarbij viel één gewonde. Uit een getuigenverklaring bleek nadien dat M. eerder die dag ook al een geparkeerde wagen had aangereden. Toen de politie hem snapte, had M. 1,93 promille alcohol in het bloed. Hij bekende ook wekelijks drugs te gebruiken.

Bewoner neemt foto

In een ander dossiers stond M. terecht voor een ongeval met vluchtmisdrijf, weer onder invloed, vorig jaar in Lauwe. Met 1,64 promille alcohol in het bloed reed M. op 6 september langs de Koningin Astridlaan met zijn bestelwagen in de voorgevel van een woning. Even bleef hij nog verdwaasd zitten achter het stuur, daarna reed hij achteruit en vluchtte weg. Eén van de bewoners slaagde er nog in om snel een foto van hem te nemen. Voor de politie was het een koud kunstje om de aanrijder te identificeren: op de plaats van het ongeval was zijn bumper achtergebleven, met daaraan bevestigd de nummerplaat van zijn bestelwagen. M. werd even later gevat, terwijl hij over straat waggelde met een blik bier in de hand.

Boete van bijna 16.000 euro

Rechter Philip Hoste veroordeelde de Wevelgemnaar tot een effectieve gevangenisstraf van negen maanden. Ike M. kreeg ook een jaar met uitstel. Hij mag in totaal zes jaar en twee maanden niet met de auto rijden. Zijn inbreuken leverden hem ook een gezamenlijke boete op van 15.720 euro. De bestelwagen waarmee hij in Lauwe de aanrijding met vluchtmisdrijf veroorzaakte, wordt verbeurd verklaard. M. moet op termijn ook een alcoholslot installeren, als hij weer met de auto wil rijden. Maar dat kan alleen als hij eerst ook opnieuw slaagt voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen én met goed gevolg ook medische en psychologische proeven ondergaat.