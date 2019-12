Negen illegalen tussen fruit in koelwagen ontdekt LSI/KLDZ

19 december 2019

17u40

Bron: LSI/KLDZ 138 Wevelgem Op de industriezone in Gullegem (Wevelgem) zijn donderdagmiddag 9 illegalen in een koelwagen ontdekt. De mannen uit Irak en Iran overleefden een tocht tussen het fruit aan temperaturen rond het vriespunt en verkeerden in goede gezondheid.

Rond 11.45 uur arriveerde een trucker aan het terrein van een koel- en vriesopslagbedrijf langs de Oostlaan. Op zijn rit vanuit Italië had hij al gestommel gehoord en vastgesteld dat de temperatuur in zijn koelwagen boven het vriespunt was uitgestegen. Bovendien bleken de zegels verbroken. In Gullegem kwam de politie ter plaatse om de koelwagen te openen. Daarop stapten 9 mannen uit de koelwagen. Twee van hen waren eerder deze week al eens gecontroleerd door de scheepvaartpolitie in Zeebrugge en kregen toen het bevel om het land te verlaten. De illegalen werden overgeleverd aan de Dienst Vremdelingenzaken. Wellicht maakten ze van een tussenstop van de chauffeur in Frankrijk misbruik om in de koelwagen te geraken. De eindbestemming was Groot-Brittannië. Een deel van de lading moet wellicht vernietigd worden.