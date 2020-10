Natuurfotograaf Tom Linster moet het door corona dicht bij huis zoeken: ‘Geen zeearends en beren in Finland en Noorwegen, maar libellen in natuurdomeinen bij ons’ Joyce Mesdag

Noorwegen, Finland, Marokko,… 2020 moest een topjaar worden voor natuurfotograaf Tom Linster uit Gullegem, maar één na één worden zijn fotoreizen geannuleerd door de coronacrisis. "Ik ben gelukkig een meester in relativeren, zeker nadat ik het zelf zo zwaar ziek ben geweest door corona. Maar nu begin ik het écht wel te missen: nieuwe plekken ontdekken, op zoek gaan naar de ideale lichtinval, en klikken op het juiste moment."

Fotoreizen organiseren en begeleiden. Natuurfotograaf Tom Linster uit Gullegem maakt er al 10 jaar zijn hoofdberoep van. Hij neemt gepassioneerde fotografen mee op sleeptouw door de natuur, in alle uithoeken van de wereld. “Ik trek uitsluitend naar bestemmingen die ik goed ken, zodat ik mijn medereizigers de mooiste plekken op de juiste momenten kan tonen. En uiteraard geef ik hen ter plaats ook tips om de juiste instellingen te kiezen op hun toestel.”

Maar 2020 loopt niet zoals gepland, ook niet voor Tom. “Omdat ik als natuurfotograaf op de eerste rij ondervind hoe hard de natuur het te verduren krijgt door de CO2-uitstoot, probeer ik zelf minder vaak heel erg ver te reizen. Australië was een van mijn geliefkoosde plekken, maar van dergelijke verre bestemmingen probeer ik tegenwoordig eerder de uitzondering te maken. Het gaat immers niet alleen maar om mijn reis, er reist een hele groep in mijn kielzog. Maar ik mocht absoluut niet klagen over mijn plannen dit jaar: Noorwegen, Finland en Marokko… Maar de reizen werden één na één geannuleerd.”

Omdat de ‘groene’ landen enerzijds Belgische burgers liever kwijt dan rijk zijn, en omdat de landen zelf ‘rood’ gekleurd zijn anderzijds. “Je mag nu wel opnieuw naar rode bestemmingen reizen, maar dan moet je bij terugkeer in quarantaine. Soms is de quarantaineperiode langer dan de reis zelf. Deelnemers staan daar niet voor te springen. Voor mijn laatste reis zou er bijvoorbeeld een dokter meereizen. Die zag dat niet zitten om na afloop nog wat langer thuis te moeten blijven in quarantaine.”

Corona maakt van Tom dus een van de mensen die het met een pak minder inkomsten moet stellen. “Maar ik ben een meester in relativeren. Ik probeer creatief te zijn, en mensen een alternatief te bieden. Reizen dichtbij, bijvoorbeeld. Of extra workshops. Ik merk ook dat er veel enthousiasme is: mensen zitten thuis en staan te trappelen om nog ‘iets’ te mogen doen. Als je het mooie in eenvoudige bestemmingen kan vinden, dan kan je dat zeker op de betere bestemmingen, redeneer ik.”

Dat relativeren lukt Tom ook beter sinds hij zwaar ziek is geweest door corona. “Ik ben blij dat ik erdoor ben geraakt. Dat die reizen dan afgelast worden, probeer ik niet als een ramp te beschouwen. Maar eerlijk is eerlijk, ik begin het écht wel te missen. nieuwe plekken ontdekken, op zoek gaan naar de ideale lichtinval, en klikken op het juiste moment… Beren in Finland, zeearenden in Noorwegen, de woestijn in Marokko… Natuurdomein Bergelen in Gullegem moet toch al héél straf uit de hoek komen om daaraan te tippen.”