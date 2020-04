Natuurfotograaf (51) mag na genezing van corona eindelijk weer buiten: “Wat ik meegemaakt heb, wens je je ergste vijand niet toe” Joyce Mesdag

14 april 2020

16u47 0 Wevelgem Tom Linster (51) uit Gullegem mag voor het eerst na een maand ziek zijn weer buiten. De natuurfotograaf was wekenlang geveld door het coronavirus, en bracht zelfs een week in het ziekenhuis door. “Ik ben nog nooit zo ziek geweest in mijn hele leven”, vertelt hij. “Toen ik zondag in de supermarkt aan de kassa stond met een bullebak die zich niet aan de regels wilde houden, ben ik uit mijn krammen geschoten.”

Tom kreeg zijn eerste symptomen op dinsdag 17 maart, de eerste dinsdag na de start van de lockdown light. “Ik belde naar huisarts, die me aanraadde om thuis te blijven en uit te zieken”, vertelt Tom. “Die eerste week viel eigenlijk nog vrij goed mee, het was vergelijkbaar met een gewone griep. Maar na een week kwam er geen verbetering, integendeel. Nadat ik twee dagen en twee nachten na elkaar 40 graden koorts had gehad, stuurde mijn huisarts me naar het triagecentrum. Daar kreeg ik te horen dat ik vermoedelijk besmet was met het coronavirus, maar ik werd opnieuw naar huis gestuurd, om uit te zieken.”

Ik was helemaal op. Ik was zo futloos als je maar kan zijn. Mijn zus is me in die twee weken dat ik ziek thuis zat eten komen brengen, maar ik heb niets meer gegeten die tweede week. Het ging niet meer. Tom Linster

Heel veel spierpijn

De week daarna voelde Tom zich nog elke dag slechter worden. “Ik was wel kortademig, maar gelukkig waren mijn longen niet al te hard aangetast. Ik had wel barstende koppijn, en heel veel spierpijn. En het voornaamste: ik was helemaal op. Ik was zo futloos als je maar kan zijn. Mijn zus is me in die twee weken dat ik ziek thuis zat eten komen brengen, maar ik heb niets meer gegeten die tweede week. Het ging niet meer.”

Ziekenhuisopname

Toen de huisarts hoorde hoe slecht het met Tom ging, werd hij naar spoed doorverwezen. “Ik ben de week daarop in het ziekenhuis moeten blijven. Moeten, zeg maar ‘mogen’. Want ik ben daar echt heel goed verzorgd, in AZ Groeninge. De twee weken dat ik thuis zat, was ik eigenlijk compleet aan mijn lot overgelaten. Paracetamol, daar moest ik het mee doen. En nergens lees of hoor je over het verloop van een besmetting met het coronavirus, dus ik wist totaal niet waar ik aan toe was. Dan voel je je een paar uur beter, en dan ben je blij omdat je denkt dat er beterschap in zicht is. Maar meteen erna voel je je nog slechter dan je al was. In het ziekenhuis weten ze ook niet veel over het virus, maar ze verzorgen je er goed, en monitoren alles. Dat voelt meteen al veel beter dan wanneer je compleet onwetend thuis alleen in je bed ligt.”

De gedachte dat ik het niet zou overleven heeft niet door mijn hoofd gespookt, maar dat was eerlijk gezegd omdat ik er de energie niet meer voor had Tom Linster

De week dat Tom in het ziekenhuis lag, was de ergste. “Het was echt de hel. De gedachte dat ik het niet zou overleven heeft niet door mijn hoofd gespookt, maar dat was eerlijk gezegd omdat ik er de energie niet meer voor had. Of ik nu in een bed lag, of in een hoekje op de grond, het deed er voor mij niet meer toe. Ik besefte het maar half meer.”

Terug buiten

Maar na een week voelde Tom zich opnieuw goed genoeg om verder thuis uit te zieken, en sinds dit weekend mag hij weer buiten, tussen de mensen. “Wat heb ik dit gemist. In de natuur wandelen, in dit prachtige weer, en de vogels horen fluiten. Dat is echt keihard genieten. Voor foto’s te nemen heb ik nog geen energie - ik ben nog steeds enorm snel moe - maar ik hoop dat dat er binnenkort weer van komt.”

Tijdens zijn eerste boodschappen dit weekend, botste Tom op een bullebak aan de kassa. “Die had een grote mond opgezet over ‘al die zever rond corona’, en die wilde de veiligheidsvoorschriften niet opvolgen die van toepassing waren in de winkel. Het is totaal mijn gewoonte niet, maar toen ben ik uitgevlogen tegen die kerel. Ik riep hem toe dat het de eerste keer was na een maand dat ik opnieuw buiten mocht. Dat het coronavirus de hel is, en dat ik aan de andere kant heb gestaan. Dat je niemand toewenst wat ik heb doorgemaakt, en dat het echt grof is dat je anderen in gevaar brengt. Een van de dagen dat ik in het ziekenhuis lag, vertelde een verpleegster me dat er die dag 6 mensen overleden waren aan het coronavirus. Een regeltje overtreden, dat mag wel eens; ik ben nu ook niet heilig. Maar dit is een kwestie van leven en dood: de regels zijn hier echt wel van een andere orde.”