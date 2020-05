Na ravage in voortuin: rijverbod voor piepjonge bestuurder onder invloed VHS

27 mei 2020

10u56 0

Nog maar een goeie maand had A.P. (22) uit Wevelgem zijn rijbewijs toen het al grondig verkeerd liep. Vorig jaar in december verloor hij in z’n woonplaats de controle over het stuur van z’n vaders auto. Het voertuig belandde in een voortuin, daarbij werd een grote ravage aangericht. De ademtest die de politie hem oplegde, bleek positief: 1,40 pro mille alcohol in het bloed. Het leverde de jongeman een rijverbod van 15 dagen en een boete van 960 euro op. Hij moet ook opnieuw slagen voor het theoretisch rijexamen.