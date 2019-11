Na maandenlange belaging: vrouw (30) vermoord in rijwoning VHS/AHK

05 november 2019

13u28 218 Wevelgem In een rijwoning langs de Nachtegaalstraat in Wevelgem is dinsdagmorgen een 30-jarige vrouw om het leven gebracht. De vermoedelijke dader is de voormalige vriend van het slachtoffer. Naar verluidt is de man opgepakt. Vier maanden geleden was er in dezelfde straat ook al een gerechtelijk incident, waarbij een man om het leven kwam.

Familieleden van het slachtoffer vertellen dat de vrouw al twee maanden belaagd wordt door de vermoedelijke dader van de feiten. Die bedreigde haar al verschillende keren met de dood. Uit angst voor hem verbleef de vrouw al geruime tijd in de woning van haar moeder. Daar dook deze morgen vroeg de dader op. De man in kwestie heeft een gerechtelijk verleden. In de voorbije weken kwam de vermoedelijke dader al langs met een groot slagersmes. Hij veroorzaakte daarmee schade aan de woning waar de vrouw verbleef. De man vernielde bij een schoonbroer van het slachtoffer ook een raam. De politie pakte hem op maar na ondervraging mocht hij weer beschikken. De feiten speelden zich af in de Nachtegaalstraat in Wevelgem, waar vier maanden geleden ook al een dolgedraaide man het leven liet toen hij een agent aanviel met een schroevendraaier. Een collega van de gewonde politieman vuurde daarop een dodelijke kogel af.

Wagen onderzocht

In het kader van hetzelfde dossier voerde het labo van de federale gerechtelijke politie intussen ook sporenonderzoek op een voertuig dat geparkeerd staat aan een carpoolparking vlakbij de E17 in Deerlijk. Heel waarschijnlijk gaat het om de wagen van de vermoedelijke dader. Aan de buitenzijde van het voertuig zijn bloedspatten te zien.