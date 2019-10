Na gesneuvelde bomen door windhoos: Gemeente evalueert bomenbestand met drone Alexander Haezebrouck

03 oktober 2019

20u31 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem heeft het bomenbestand in het park van Wevelgem laten evalueren. Dat gebeurde door een onderzoeksteam van Vives Roeselare die foto’s maakten de bomen met een drone. “We maken duizenden foto’s en kunnen daaruit opmaken welke bomen nog goed zijn en welke niet”, zegt docent en onderzoeker Bregt Roobroeck van Vives Roeselare.

Eind juli stak een hevige windhoos op boven het park van Wevelgem. Daardoor kraakten enkele takken af en kwamen zelfs bomen naar beneden. Eén daarvan kwam gedeeltelijk op de bib terecht. De gemeente besliste daarom om het bomenbestand in het park nog eens deftig te evalueren. Voor die evaluatie doet de gemeente beroep op een onderzoeksteam van Vives Roeselare dat gebruik maakt van een drone. “We vliegen zo’n kwartiertje boven het park en maken duizenden foto’s”, vertelt docent en onderzoeker Brecht Roobroeck van Vives. Met een sensor maken we infraroodbeelden. Gezonde bomen stralen meer infrarood uit dan dode of ongezonde bomen. Op die manier kunnen we een analyse maken. Daarna kan je met die analyse ook nog eens ter plaatse gaan kijken hoe erg de boom er inderdaad aan toe is. Het is een techniek die al vaker in de landbouw gebruikt wordt, maar bij mijn weten nog nooit voor een stad of gemeentepark. We evalueren bijvoorbeeld ook de bomen langs de straat hier in Wevelgem, maar daarvoor hebben we geen drone nodig. Als je die beelden om de zoveel tijd maakt, zal je ook duidelijk een evolutie zien van de gezondheid van de bomen.” Het was ondertussen tien jaar geleden dat de gemeente nog eens een evaluatie maakte van de bomen in het park. De drone werd bestuurd door Steven Vandenberghe van het dronelab van Vives. Ook student Stijn Dutry (22) was aanwezig om bij te leren omdat hij er een eindwerk over schrijft.