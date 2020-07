Na een overnemer is er nu ook een openingsdatum voor ’t Bankske: woensdag 15 juli



Alexander Haezebrouck

07 juli 2020

18u05 0 Wevelgem Café et Bankske heropent volgende week woensdag 15 juli om 18 uur. Eerder werd al een overnemer gevonden en werd beslist dat barman Tom Vandeborne gerant wordt. Een openingsdatum was nog niet bekend omdat nog kleine opfrissingswerken nodig waren. Maar volgende week woensdag gaat ’t Bankske dus opnieuw open.

Veel Wevelgemnaars zullen er reikhalzend naar uitkijken, de heropening van café ’t Bankske. De vorige eigenaars Frederic Van Asten en Charlotte Bekaert zouden in november sowieso stoppen met het café en een overnemer werd al enkele jaren gezocht. Ze zagen een heropstart na de verplichte sluiting door de coronacrisis voor een paar maanden niet meer zitten. Even leek het erop dat ’t Bankske lange tijd gesloten zou blijven. Tot er toch plots overnemers werden gevonden met Alexander (30) en Danny Huyghebaert (59). Vader en zoon baten cafés De Playa en De Pauw uit op de Grote markt van Izegem en zijn gepokt en gemazeld in de horeca. Zelf ’t Bankske uitbaten lukt niet, daarom stelden ze hun kennis en de voormalige barman van ’t Bankske aan als gerant. De nieuwe gerant Tom Vandeborne liet al weten niet te kunnen wachten tot hij ’t Bankske kan heropenen. Omdat nog enkele kleinere opfrissingswerken nodig waren, werd de heropening nog een beetje uitgesteld. Maar er is nu licht aan het einde van de tunnel voor de vaste klanten van ’t Bankske. Nog één week op de tanden bijten en dan gaat café ’t Bankske op 15 juli om 18 uur ’s avonds opnieuw open.