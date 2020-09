Na asfalteringswerken: isolatie vat vuur op werf van bedrijf in opbouw VHS

11 september 2020

12u49 0 Wevelgem Brandweerlui van de posten Wevelgem, Gullegem en Ledegem rukten vrijdagvoormiddag uit naar de Oostlaan in Gullegem. Daar was brand gemeld in een gloednieuw bedrijfsgebouw dat nog niet in gebruik is genomen.

Door asfalteringswerken had isolatie vuur gevat die tussen twee betonnen platen was ingewerkt. Dat gebeurde ter hoogte van de dakrand tussen de twee afzonderlijke delen van het nieuwe bedrijfsgebouw. Medewerkers hadden met poederblussers zelf geprobeerd het brandje te blussen. Dat leek aanvankelijk ook gelukt, maar nadien begon de isolatie toch weer te smeulen. Daarop werd de hulp ingeroepen van de brandweer. Die verwijderde minutieus alle isolatie in de buurt waar het brandje zich situeerde, om zeker te zijn dat er geen uitbreiding meer mogelijk was. Niemand raakte gewond, de schade bleef uiterst beperkt.