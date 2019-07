Na anderhalve dag opnieuw water voor

150 Wevelgemse gezinnen VHS

29 juli 2019

17u16 0 Wevelgem De bewoners van 150 huizen in de Gullegemstraat en de Roterijstraat in Wevelgem hebben het anderhalve dag zonder stromend water moeten stellen. Aanleiding was een dubbele breuk in de waterleiding. Een tijdelijke, openbare waterkraan bracht redding.

Door een breuk in de waterleiding langs de Gullegemstraat en dan nog één in een aftakking in de Roterijstraat kwam er zondagmorgen bij de bewoners van 150 huizen plots geen druppel water meer uit de kraan. “Mogelijk is de ene breuk het gevolg van de andere, maar dat weten we nog niet”, zegt woordvoerster Raïssa Verstrynge van De Watergroep.

Standpijp voor bewoners

De 100 gebruikers uit de Gullegemstraat en de 50 getroffen bewoners uit de Roterijstraat werden niet in de steek gelaten door De Watergroep. “In het begin van de Roterijstraat hadden we een standpijp geïnstalleerd”, zegt Raïssa Verstrynge. “Dat is een tijdelijke kraan waar iedereen die dat wil, water kan nemen. Om de getroffen gebruikers te verwittigen, zijn we overal gaan aanbellen en busten we ook briefjes.” Maandag waren enkele ploegen van De Watergroep druk in de weer om de breuken te herstellen. “In de Gullegemstraat was dat karwei rond elf uur achter de rug, in de Roterijstraat duurde het tot ongeveer 14 uur. Sindsdien heeft iedereen weer water.”