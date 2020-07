Na afgelasting BAT festival sluit JC Ten Goudberge nu ook haar deuren



Alexander Haezebrouck

31 juli 2020

08u16 0 Wevelgem Jeugdhuis Ten Goudberge sluit tot minstens 2 september haar deuren, door de extra maatregelen die zijn opgelegd nu de verspreiding van het coronavirus opnieuw toeneemt. Eerder schrapten ze ook al hun BAT festival dat normaal dit weekend zou doorgaan. “We willen jongeren niet aanmoedigen hun bubbel groter te maken dan wat mag”, zegt Dean Kenes van JC Ten Goudberge.

“De sluiting van het jeugdhuis is vooral bedoeld op de barwerking”, vertelt Dean Kenes van JC Ten Goudberge. “Dat nodigt te veel uit om bubbels te doorbreken. En we kunnen van onze 16 tot 18-jarige vrijwilligers niet vragen om coronapolitie te spelen en jongeren aanspreken als ze de maatregelen niet respecteren. Daarom hebben we beslist om de barwerking minstens tot 2 september stil te leggen. Het doel van het jeugdhuis is om jongeren met elkaar in contact te brengen en elkaar te ontmoeten. Maar net dat is nu geen goed idee.” Het jeugdhuis merkte tijdens de eerste coronagolf wel dat jongeren nood hebben aan een tweede thuis. “En dat willen we voor onze kernvrijwilligers wel nog altijd zijn”, vertelt Kenes. “Daarom gaan we onze deuren voor die jongeren wel openstellen om bijvoorbeeld te studeren voor herexamens of gaan we wel eens een biljartavond houden. Maar dan wel heel erg strikt volgens de regels.”