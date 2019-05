Na 45 jaar maakt ijspiste in Finlandia plaats voor trampolinepark Alexander Haezebrouck

24 mei 2019

11u55 40 Wevelgem Een monument in de provincie verdwijnt. De ijspiste van Finlandia in Gullegem is onherroepelijk dicht. “Bij het ontdooien van het ijs na het seizoen werd duidelijk dat onze koelinstallatie duidelijk aan vervanging toe was, een investering van ettelijke miljoenen die we niet kunnen doen”, zegt CEO Marc Garreyn. Bij de schaats- en ijshockeyclubs komen zo’n 200 leden op straat te staan.

Met het sluiten van de ijspiste in Finlandia kunnen we gerust spreken van een icoon in de provincie dat ophoudt te bestaan. “De investeringen die we moesten doen om de koelinstallatie te vervangen liepen op tot zo’n acht miljoen euro”, vertelt CEO Marc Garreyn. “Dat is een investering die we helemaal niet kunnen doen, en al zeker niet in dit erg verouderde gebouw. De provincie had een studie laten doen om hier een professionele 400-meterbaan te plaatsen, maar het kostenplaatje voor ons bleek zo’n 30 miljoen euro te zijn. Om van de schaatspiste opnieuw een baan te maken naar hedendaags model, moet zowat alles hertekend worden. En dat is in deze economische tijden voor een privé-investeerder niet meer mogelijk. Ook het klimaat speelt niet in ons voordeel. Veertig jaar geleden waren onze seizoen veel langer. Nu hadden we met Pasen al zomerse temperaturen, wat de kostprijs om het ijs te maken de hoogte injaagt. Het is met pijn in het hart dat we hebben moeten beslissen om de ijspiste te sluiten. Het was sentimenteel een erg moeilijke beslissing. We hebben hier al die jaren zo’n mooie momenten beleefd, met letterlijk vallen en opstaan. Zowat iedereen in West-Vlaanderen is minstens één keer komen schaatsen in Finlandia.”

“Ramp voor de schaatsclubs”

Vooral voor de schaats- en ijshockeyclubs, die samen zo’n 200 leden tellen, komt het nieuws hard aan. “Dit is een regelrechte ramp”, vertelt voorzitster Candy Mulder van kunstschaatsclub Karelia. “Pas gisterenavond werden we op de hoogte gesteld van onze beslissing terwijl de planning van ons hele seizoen al vast lag. Dat is toch geen beslissing die je in enkele weken tijd neemt? Al moeten we wel toegeven dat we de bui al een tijdje voelden hangen, maar dan nog komt dit nieuws plots onverwacht. Onze zomerstages in Frankrijk en Italië gaan gewoon door. We zoeken nu samen met alle schaats- en ijshockeyclubs in Finlandia naar een oplossing. We denken bijvoorbeeld aan een model zoals in Turnhout waar ze een schaatspiste hebben aangelegd in een bedrijfspand. De dichtstbijzijnde schaatspistes zijn in Brugge en Doornik, maar het is maar de vraag of daar nog ruimte is voor extra schaats- en ijshockeyclubs.”

Stroomversnelling

CEO Marc Garreyn begrijpt de grote ontgoocheling bij de clubs. “Het is de laatste drie weken echt plots in een stroomversnelling gekomen en de beslissing is gevallen na vele vergaderingen. We willen de clubs ook zo veel als mogelijk bijstaan om een oplossing te vinden.” De ijspiste zal vervangen worden door een groot trampolinepark, uitgebaat door een Jumpsquare uit Nederland. “Er bestaan al zo’n parken in Brugge en Hasselt”, vertelt Garreyn. “Hoe triest het nieuws van de ijspiste ook is, we zijn blij dat we meteen een nieuwe invulling hebben. De mensen van Jumpsquare zochten al langer naar een locatie in onze omgeving en hebben die nu ook gevonden. Het trampolinepark moet klaar zijn in het najaar tegen het einde van het jaar. Zo blijft Finlandia toch een park waar tal van recreatie mogelijk is.”

Naast het trampolinepark blijft ook de Glow Golf, Prison Island, het bijlwerpen en de outdoor tennisbanen in Finlandia. De klanten die nog een schaatsbeurt kochten en die niet meer kunnen opgebruiken, mogen die opsturen of in de brievenbus steken met de vermelding van je naam en bankrekeningnummer. Finlandia stort het tegoed terug.