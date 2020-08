Muziekliefhebbers zetten met SuppArt veiling op poten om noodlijdende muzieksector te helpen Christophe Maertens

21 augustus 2020

07u39 0 Wevelgem Muziekliefhebbers Brecht Carton en Coralie Morisse willen niet lijdzaam toezien hoe de muzieksector ten onder gaat aan de gevolgen van de coronacrisis. De twee zijn momenteel kunstwerken en muziekmemorabilia aan het verzamelen om die dan via een tentoonstelling en een onlineverkoop aan de man te brengen. De opbrengst gaat naar Live2020.

“Toen de coronacrisis uitbrak was dat voor mij, en met mij vele anderen, het einde van het bijwonen van liveoptredens”, zegt Brecht uit Wevelgem. “Ik had nog een vijftal tickets van concerten waar ik niet meer naar toe kon. In ieder geval, leuk is het niet. Ondertussen is de situatie een beetje veranderd en kon ik al een concert meepikken, waarop 100 man aanwezig was, op het dak van Fort Napoleon in Oostende. Dat gaf in ieder geval een goed gevoel en toch beter dan een livestream.” De Wevelgemse kunstenaar vindt het niet enkel jammer voor de muziekliefhebbers, de situatie is nog veel erger voor de mensen die in de sector zitten. “De cultuur- en vooral de muzieksector wacht een kleine ramp. Veel mensen die professioneel in de branche werken, komen in de problemen omdat alle vooruitzichten uitblijven. Het gaat niet alleen om muzikanten, maar boekingskantoren, roadies, concertzalen, organisatoren en podiumbouwers zijn zo goed als werkloos. Ik vond dat nietsdoen geen optie is en samen met Coralie Morisse, een vriendin van mij, zetten we het project supporting live music through art of SuppArt op poten”, weet Brecht. “We namen initiatief toen we de actie Sound of Silence op sociale media zagen verschijnen.”

Metal

Ondertussen begonnen de twee vrienden met het verzamelen van muziekmemorabilia en kunstwerken. “Een beetje tot onze verbazing kregen we al heel wat respons, ook uit de muziekwereld. Zo schonk de band King Hiss ons een backdrop.” Fatn Riethave, de huisfotograaf van onder meer de RG’s, blijkt bereid om foto’s van muzikanten te maken, om die te kunnen veilen op de Suppart-veiling.

“We kregen al andere spullen uit het metalmilieu aangeboden, maar het is niet onze bedoeling om enkel zaken te veilen uit de wereld van de zware metalen, omdat dat toevallig onze lievelingsmuziek is. Ook andere groepen mogen spullen schenken. Trouwens, het hoeft zelfs niet per se uit de cultuur- of muziekwereld te komen. Alles wat geld kan opbrengen is welkom. Zo bood iemand al koersrelikwieën aan” Brecht is trouwens zelf een kunstwerk aan het maken om te laten veilen. “Het zou een beetje stom zijn geweest van mij om mensen te vragen werk en memorabilia aan te bieden, terwijl ik als kunstenaar niets zou bijbrengen.”

Publicatie

Het is de bedoeling om de nog tot eind volgende maand de voorwerpen te verzamelen om ze dan in oktober tentoon te stellen en ze daarna via een onlineveilig te verkopen. “Waar de expo zal plaatsvinden, weten we nog niet. We zijn nog op zoek naar een geschikte ruimte. Het zal in ieder geval in de regio zijn, want we zouden graag hebben dat telkens een van ons beide aanwezig is. Bij een publicatie en in de tentoonstelling zullen we steeds de naam van de schenker erbij plaatsen. Eventueel kunnen we er een startprijs bijplaatsen.” De opbrengst van de veiling gaat naar Live2020, een actie die fondsen inzamelt om de muzieksector te helpen. Meer info via Facebook.