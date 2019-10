Muziekfanaat maakt boek met columns ‘Schijf van de Dag’ Christophe Maertens

11 oktober 2019

11u50 3 Wevelgem Nicolas Debonne (36) bundelde de muziekstukjes die hij een jaar lang op zijn Facebookprofiel postte tot het boek ‘Schijf van de Dag’. Het zijn stuk voor stuk leuke anekdotes over iets wat de auteur beleefde of met een link naar de actualiteit. De bijpassende muziekjes zijn op zijn minst vaak verrassend te noemen.

Muziekjunk Nicolas Debonne (36) uit Wevelgem schreef met ‘Schijf van de dag’ een jaar lang columns op zijn Facebook. De stukjes tekst waren telkens verbonden aan een nummer dat Nicolas uit zijn rijk muziekgeheugen haalde. “Ik kreeg het idee om vanaf mijn verjaardag een jaar lang een plaat te posten op mijn Facebookprofiel”, zegt de dertiger. “Daarbij schreef ik een tekstje. Ik zocht telkens naar iets dat bij de actualiteit hoorde of bij iets dat ik die dag had beleefd. Het begon met korte stukjes, maar algauw werden ze langer.” De muziek die Nicolas daarbij gebruikte is van alle genres wat. “Ik heb een hele brede smaak”, zegt hij. “Van thuis uit kreeg ik veel mee en later luisterde ik naar van alles en nog wat.” Bij het bekijken van de lijst van nummers die de muziekjunk gebruikte, valt inderdaad de grote verscheidenheid op. Van rock, pop, punk, France chanson over Nederlandstalige nummers tot nobele onbekenden. Elke fan van de ‘Schijf van de Dag’ kwam vroeg of laat wel een nummer tegen uit zijn of haar jeugd. Bij sommige artiesten rijst echter de vraag: waar in godsnaam heeft hij die uitgehaald? Neem Ivan Rebroff met ‘Mein Russland, du bist schön’. “Een Duitser die zingt over Rusland”, zegt Nicolas. “Ik vind dat de beste zanger aller tijden.”

“Ik wist ’s morgens vaak niet welk nummer ik die dag zou brengen”, aldus de Wevelgemnaar. “Het ging er een beetje vanaf van wat ik die dag meemaakte of wat het nieuws me bracht. Ik vond altijd wel een plaat die ik kon linken met de situatie.” Na een jaar stopte Nicolas met zijn schrijfsels, maar al vlug kwam het voorstel om een boek te maken met een selectie van stukjes. In het boek staan heel wat leuke anekdotes, zoals het verhaal achter een foto waarop de vader van Nicolas te zien is, samen met Tom Barman van dEUS. “Die foto werd in juni 1996 genomen toen de mannen van dEUS op een dag in Kortrijk waren voor een interview voor het muziekblad OOR”, weet Nicolas. “Toen de fotograaf een beeld nam van de band, liep toevallig mijn vader voorbij die van zijn werk kwam. Het was mijn broer die de foto opmerkte toen hij het magazine meebracht van de bibliotheek.”

Nicolas gaf enkele lokale illustratoren de opdracht om tekeningen te maken bij het 320 pagina’s tellende werk. Kenny Vanhaelewyn, Ellen Loncke, Kris Vandenberghe, Brecht Sibe Dejonckheere en Chantal Van Deyck mochten daarbij hun ding doen. In de bib van Wevelgem bracht de auteur twee avonden een spreekbeurt over zijn werk. De vertelavonden waren in geen tijd uitverkocht, tot groot plezier van de Nicolas. “Het was heel leuk dat de bib mij dit heeft gevraagd”, klinkt het nog. Wie nog een boek wil, kan dat doen via de Facebookpagina van Nicolas Debonne.