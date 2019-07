Moorslede ligt plots op amper twee kilometer van Gullegem. Of is het Moorsele? VHS

15 juli 2019

12u12 0 Wevelgem Het is weer van dat. In het verleden werden de gemeentenamen van Moorsele en Moorslede al tientallen keren door elkaar gehaald en dat gebeurde nu opnieuw, bij het plaatsen van nieuwe wegwijzerborden op de industriezone van Gullegem/Moorsele.

Aan het bedrijf Delta Light, werden daar eind vorige week nieuwe borden geplaatst en daarop stond te lezen dat Moorslede twee kilometer verderop ligt. Maar dat klopt natuurlijk niet. Wie van op die plaats naar Moorslede wil, moet zowat tien kilometer rijden. Bedoeling was uiteraard om ‘Moorsele’ aan te duiden maar iemand is verstrooid geweest, met de vergissing tot gevolg. Lang heeft het bewuste verkeerde bord er niet gehangen. Zaterdag was het al weggehaald en het zal zo snel mogelijk vervangen worden door een juist exemplaar.

Niet de eerste keer

De meest recente vergissing is onschuldig en makkelijk recht te zetten. Maar in het verleden was dat wel eens anders. Zo was er in 2013 een misverstand waarbij de brandweer in de verkeerde gemeente stond te blussen, ook het gevolg van het verschil tussen Moorsele en Moorslede. De burgemeester van die laatste gemeente deed toen een oproep aan de bevolking om altijd goed te articuleren, in het geval ze een oproep deden naar de noodcentrale in Brugge.

Meer over Moorslede

Moorsele