Moorsele Koerse en kermis geschrapt na corona uitbraak in Moorsele



Alexander Haezebrouck

09 juli 2020

07u01 7 Wevelgem De afgelopen week was er een corona uitbraak in Wevelgem met 19 besmettingen. Dat situeerde zich voornamelijk in Moorsele. Het gemeentebestuur neemt nu ook extra maatregelen en schrapt Moorsele Koerse en de kermis.

Eind juni gaf de basisschool BaMo in Moorsele te kennen dat een kleuter en twee medewerkers besmet waren geraakt met het virus. Daardoor konden ze het schooljaar niet afmaken en werd beslist de deuren vroeger te sluiten. Nadien ging het plots snel in Moorsele, ook mensen die niet verbonden zijn aan de basisschool liepen het coronavirus op. Vorige week woensdag prijkte Wevelgem plots helemaal bovenaan de lijst van Sciensano, de federale wetenschappelijke instelling voor de volksgezondheid die het aantal coronabesmettingen bijhoudt. Met 11 besmettingen stond Wevelgem plots op plaats vijf. Het aantal liep nog verder op tot 19 waardoor Wevelgem ondertussen nog enkele plaatsen steeg naar plaats drie op de lijst, na Antwerpen en Brussel. Eerder besliste de gemeente al om het kamerbezoek in de woonzorgcentra het Gulle Heem en Elckerlyc tijdelijk niet meer toe te staan. Van alle nieuwe besmettingen ligt één besmette patiënt op de dienst intensieve zorgen.

Geen kermis en Moorsele Koerse

Tijdens het schepencollege woensdag ging het gemeentebestuur nog een stapje verder. Het kermisweekend van 24, 25 en 26 juli met traditioneel Moorsele Koerse op vrijdag gaat niet door. Bij Moorsele Koerse voelden ze de bui al enigszins hangen. “Dit weekend zaten we in spoedvergadering om het nieuwe pas uitgegeven protocol dat Vlaanderen ons had overgemaakt na de recente opflakkering van corona in onze gemeente.”, klinkt het. “Toch gaven we niet op, maar vandaag kwam dan de melding van de burgemeester. Dit is enorm jammer natuurlijk omdat we alles in het werk hadden gesteld om toch klaar te zijn volgens de regels. WE begrijpen het wel, gezondheid gaat voor alles. Toch koersen zou gevaarlijk en onethisch zijn van ons. Volgend jaar hopen we dan terug onze wedstrijden te kunnen inrichten zoals gewoonlijk.” Het gemeentebestuur volgt alle besmettingen nauwgezet op om te weten waar het gevaar schuilt. “We hopen uiteraard dat het aantal besmettingen snel weer afneemt.”