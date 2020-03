Misrekend bij dwarsen van kruispunt, maar ook zwaar geïntoxiceerd VHS

13 maart 2020

15u59 8 Wevelgem Een man van 50 jaar uit Wevelgem mag van de politierechter een maand niet met de wagen rijden omdat hij onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakte waarbij de tegenpartij gewond raakte.

Het ongeval gebeurde vorig jaar op 16 juni. A.M. negeerde er een stopbord en dwarste een kruispunt. Hij kwam daarbij in aanrijding met een ander voertuig. Dat werd door de klap weggeslingerd en belandde tegen een gevel, de bestuurder raakte gewond. A.M. werd door de politie aan een ademtest onderworpen en het resultaat was allerminst gunstig voor hem: de Wevelgemnaar liet 1,88 promille alcohol in het bloed optekenen. Hij moest z’n rijbewijs onmiddellijk inleveren voor een periode van vijftien dagen.

Geen alcoholslot

“Mijn cliënt had het voertuig waarmee hij in botsing kwam, wel degelijk zien afkomen”, zegt de advocaat van de beklaagde. “Maar die wagen was veel sneller bij hem dan dat hij zelf had verwacht. Hij dacht nog tijd genoeg te hebben om het kruispunt te dwarsen maar dat was dus een misrekening.” De advocaat vroeg de politierechter om mildheid, omdat zijn cliënt een kaderfunctie bekleedt bij een groot bedrijf in Brussel. “Als hij zich met het openbaar vervoer moet verplaatsen, is hij elke dag twee keer drie uur kwijt”, argumenteerde hij. De politierechter gaf A.M. een rijverbod van één maand - de man moet daarvan dus nog de helft uitzweten - en een effectieve boete van duizend euro. Omdat de man een blanco strafregister heeft, moet er geen alcoholslot worden geïnstalleerd.