Misnoegde Proximus-medewerkers blokkeren bevoorradingsdepot VHS

28 november 2019

18u27 1 Wevelgem Personeelsleden van Proximus hebben donderdagvoormiddag het bevoorradingsdepot van het telecombedrijf in Gullegem geblokkeerd. Ook in Brugge gebeurde dat. De actievoerders nemen het niet dat de directie van Proximus een besparingsplan doorduwt dat door twee van de drie vakbonden is verworpen.

Eerder deze week was er al een actie in het nationaal depot in Courcelles en hielden al heel wat winkels in Brussel en Wallonië de deuren gesloten. Maar nu was dus ook Vlaanderen aan de beurt. “Wij willen als vakbond op deze manier protesteren tegen de beslissing van de raad van bestuur om het transformatieplan toch door te voeren, ondanks het feit dat twee vakbonden het dossier hebben verworpen”, zegt Ronald Huysmans, secretaris voor het gewest West-Vlaanderen bij ACOD Telecom-Vliegwezen.

Meer weekendwerk

“De impact van het plan is immens voor de mensen die in de bevoorradingsdepots werken. Ook de werkomstandigheden voor de shopmedewerkers gaan erop achteruit, nu er meer op zaterdag (44 verplichte dagen per jaar) en op zondag (zonder voorakkoord) dient gewerkt te worden. Ook de verdere uitholling van de regels op het vlak van human resources, zoals mindere arbeidsvoorwaarden voor nieuwe werknemers, vormt voor ons een breekpunt. We vrezen dat Proximus een grote stap richting privatisering zet, als dit plan erdoor wordt geduwd”, besluit Huysmans.