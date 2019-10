Met 3,17 promille en fles wijn tussen benen achter stuur: politierechter verklaart vrouw rij-ongeschikt LSI

25 oktober 2019

11u09

Bron: LSI 0 Wevelgem Een 46-jarige vrouw uit Zwevegem is vrijdag door de Kortrijkse politierechter rij-ongeschikt verklaard. Dat betekent dat ze niet meer mag autorijden tot een arts haar na minstens zes maanden en na onderzoek opnieuw geschikt verklaart. Met 3,17 promille alcohol in het bloed en een fles wijn tussen de benen kon ze op 25 november 2017 in Wevelgem uit het verkeer geplukt worden.

Els D. moest eerder op de week al voor de correctionele rechtbank verschijnen omdat ze in een dronken bui op 2 november 2017 haar bejaarde vader met zijn wandelstok had geslagen. Toen al bleek dat ze met een zware alcoholverslaving en psychische problemen kampte. Precies omdat ze alcoholverslaafd is en al vijf veroordelingen voor alcoholintoxicatie opliep, lieten haar ouders in haar Audi A1 vrijwillig een alcoholslot installeren. Maar zelfs dat hield de vrouw niet tegen in haar drang naar alcohol. In nuchtere toestand slaagde ze er in de auto te starten maar ze nam een fles wijn tussen de benen mee om al rijdend te kunnen drinken. Op 25 november 2017 merkte een politiepatrouille haar in Wevelgem op omdat ze midden op de weg stil stond. Haar auto bleek ook niet verzekerd. Tijdens het verhoor met de politie viel ze in slaap en wankelde op de benen. Volgens haar advocaat is een positieve evolutie merkbaar. Het overtuigde de politierechter niet. Ze verklaarde de vrouw rij-ongeschikt en gaf daarbovenop nog een rijverbod van 10 maanden en een boete van 2.400 euro op. “Het wordt tijd om zelf je verantwoordelijkheid te nemen en je niet achter je ouders te verschuilen”, aldus de politierechter. “Dit had veel slechter kunnen aflopen. Wat als je in een onverzekerd voertuig en in die toestand iemand had aangereden?”