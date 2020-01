Mercedes crasht, bestuurder gaat lopen op E403 VHS

04 januari 2020

13u09 0 Wevelgem De hulpdiensten repten zich vrijdagavond rond half tien naar de afrit van de E403 in Wevelgem, waar passanten een ongeval hadden gemeld. Ter plaatse troffen ze een vrij ernstig beschadigde auto aan maar geen inzittende(n).

Een terreinwagen van het merk Mercedes crashte vrijdagavond tegen de betonblokken op de afrit van de snelweg in Wevelgem. Maar kennelijk raakte daarbij niemand zwaargewond want toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek niemand in de buurt van de wagen. De bestuurder, mogelijk ook een bestuurster, had de benen genomen. Hij of zij had om nog onbekende reden de controle verloren en probeerde na de botsing nog verder te rijden. Een afgekraakt linkervoorwiel maakt dat echter onmogelijk. De politie maakt werk van de identificatie van de persoon die het ongeval veroorzaakte waarbij geen andere voertuigen betrokken waren. De brandweer kwam ter plaatse om de rijweg weer proper te maken.