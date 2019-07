Meisje (4) nog steeds kritiek na zwaar verkeersongeval Siebe De Voogt & Hans Verbeke

11 juli 2019

19u36 6 Wevelgem De toestand van het 4-jarige meisje uit Wevelgem dat woensdagnamiddag levensgevaarlijk gewond raakte bij een zware botsing in Stalhille is voorlopig ongewijzigd. Dat zegt het Brugse parket. Het kind zat op de achterbank in de wagen van haar grootouders, toen die langs achteren werd aangereden door een vrachtwagen.

De grootouders, een 59-jarig koppel uit Kortrijk, waren op uitstap met hun 4-jarig kleinkind uit Wevelgem. De vrouw zat achter het stuur en stond voor het rode licht te wachten langs de Expressweg in Stalhille, toen ze langs achteren werd aangereden door een vrachtwagen. De 35-jarige bestuurder uit Koekelare merkte de kleine personenwagen om nog ongekende reden te laat op. De kleindochter van het Kortrijkse koppel zat op de achterbank en werd zwaar geraakt. Ze werd met de mugheli in kritieke toestand overgevlogen naar het AZ Sint-Jan, waar ze meteen een operatie onderging. Donderdagmorgen was haar toestand ongewijzigd, zo zegt het Brugse parket. De grootouders raakten bij het ongeval lichtgewond. Omdat er een getuige aanwezig was, stelde het parket geen verkeersdeskundige aan.