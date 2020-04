Meer dan waarschijnlijk geen

Gullegem Koerse begin juni Erik De Block

06 april 2020

15u09 0 Wevelgem Meer dan waarschijnlijk is er dit jaar door het coronavirus geen Gullegem Koerse. Normaliter is deze wielerhoogdag voorzien op dinsdag 2 juni. Er is in ons land al zeker geen wielrennen tot en met 1 juni en wordt die termijn nog verlengd.

In navolging van de Internationale Wielrenunie (UCI) besloot vorige week ook de Interfederale Coördinatiecel van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de Waalse vleugel FCWB de competitieloze periode in ons land met één maand te verlengen.

Of de Gullegem Koerse op 2 juni kan doorgaan, is nog niet duidelijk. “Ik denk niet dat het gaat lukken”, zegt voorzitter Carlos Demeulemeester van K.S.C Gullegem Sport. “Er zijn sowieso geen wielerwedstrijden tot en met 1 juni, maar uit ingewonnen informatie bij Cycling Vlaanderen denk ik dat het zal worden verlengd. De maatregelen in verband met de lockdown werden verlengd tot en met 19 april en we willen afwachten wat de Nationale Veiligheidsraad dan zal beslissen.”

Geen sponsoring

“Gelukkig zijn onze affiches nog niet in druk. Niks van drukwerk trouwens. Door de coronacrisis komt er niks van sponsoring binnen en er worden geen

VIP-arrangementen besteld. De afgelopen twee à drie weken kwam er geen euro binnen. Dat is logisch ook, en bovendien is het nu niet het moment om de sponsors te contacteren.”

Uitwijken naar een andere datum gaat men niet doen. “Monumenten als een Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen hopen alsnog om op de herwerkte kalender een plaats te krijgen en ons daar nog ergens tussen wringen zal niet lukken”, aldus Demeulemeester.

Gullegem Koerse heeft ondertussen al 75 edities op de teller staan. Vorig jaar won Yves Lampaert.