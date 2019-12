Mathieu van der Poel en Stybar toppers op cyclocross Gullegem AHK

24 december 2019

12u02 1 Wevelgem De Hexia Cyclocross Gullegem mag op vier januari de wereldkampioen veldrijden verwelkomen. Mathieu van der Poel zal er zijn titel verdedigen. Een andere grote naam op de deelnemerslijst is Zdenek Stybar.

De deelnemerslijst voor de derde editie van de Hexia Cyclocross in Gullegem oogt fraai. Naast wereldkampioen Mathieu van der Poel en voormalig wereldkampioen Zdenek Stybar staan nog enkele toppers uit het veldrijden aan de start in Gullegem op vier januari. Michael Vanthourenhout, Corné Van Kessel, Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse zullen ook allen aanwezig zijn. De cyclocross bij de profs start zaterdag vier januari om 15 uur.

Pas derde editie van Hexia Cyclocross Gullegem

Drie jaar geleden was de cyclocross in Gullegem nog een B-cross. Vorig jaar was het voor het eerst een A-cross met maar liefst 6.500 toeschouwers en een topnaam als eindwinnaar. Mathieu van der Poel schreef er zijn honderdste profzege op zijn naam. De organisatie hoopt op vier januari opnieuw een vol huis te hebben. De Hexia Cyclocross zal voor het eerst ook live uitgezonden worden op Telenet Play Sports.