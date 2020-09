Mathias Meulenyzer (SV Wevelgem City A): “een droom om tegen een ex-ploeg twee keer te scoren” Erik De Block

14 september 2020

18u54 0 Wevelgem De openingsmatch van SV Wevelgem City op SK Geluwe (0-3) was voor enkele bezoekers alvast heel speciaal. In het Stadion Damien Feys namen Frederik Dejonghe, Matthias Meulenyzer en Alexander Masselis het op tegen hun ex-ploeg. Er was nog meer. David Vanneste is de assistent-trainer van de Vlassers en hij droeg ook nog het shirt van de ploeg uit de Gapersgemeente.

Wevelgem won alvast heel verdiend. De zowat 250 aanwezigen zagen de bezoekers sterk starten. Mathias Meulenyzer scoorde twee keer. “Tegen een ex-ploeg was het voor mij direct een stressmatch”, klinkt het. “Ik speelde hier drie jaar en heb met enkele spelers nog goede contacten. Het is uiteraard een droom om tegen een ex-ploeg twee keer te scoren. Dat ook mijn broer Dieter scoorde, maakt het nog geestiger. We zijn sterk begonnen en zetten hoog pressing. Na een kwartier lieten we een tiental meter inzakken. Wat we vooraf eigenlijk hadden afgesproken. Dat kwam ook deels door het warme weer want dat tempo was niet heel de match vol te houden.”

De eerste treffer viel nadat doelman Thijs Debuyck een bal van Frederik Dejonghe devieerde. “In de rebound kopte ik binnen”, vertelt de ex-speler van onder meer beloften KRC Harelbeke en KSCT Menen. Trainer Dylan Vanhaverbeke liet niks aan het toeval over en trainde vrijdag nog met zijn wedstrijdselectie. De lat ligt hoog bij de ex-eersteprovincialer. ‘Laat ons onze plek in eerste provinciale heroveren, let’s do this’, zo staat het op de website. “Een terugkeer is onze ambitie, iedereen weet dat en we moeten dat niet onder stoelen of banken steken”, aldus Mathias die in Wevelgem is begonnen aan zijn tweede periode.

Bij de thuisploeg viel spits Matthias Cottenier al in de eerste minuut geblesseerd aan de heup uit. Hij was destijds de topschutter van Wevelgem. “Cottenier is iemand die weegt op een defensie en altijd wel zijn doelpunt meepakt”, aldus Mathias Meulenyzer die op het uur werd vervangen. “Zijn blessure was voor ons een voordeel. Komend weekend spelen we thuis tegen Dottenijs Sport. Een goed voetballende ploeg.”