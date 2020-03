Marleen (56) komt om bij dodehoekongeval, omgeving reageert verslagen: “Ze was ons zonnetje in huis”

Wevelgem

Marleen Volckaert (56) uit Gullegem was woensdagnamiddag met haar fiets onderweg naar huis toen ze omstreeks 15.45 uur omkwam bij een dodehoekongeval in de Gullegemstraat ter hoogte van de oprit van de A19 in Wevelgem. Haar omgeving reageert verslagen. “Marleen kende die weg goed. Ze fietste er elke dag. Het was gewoon brute pech”, zegt haar man Luc Dujardin.