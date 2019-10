Margriet blaast 100 kaarsjes uit: “Nog minstens 10 jaar leven” Alexander Haezebrouck

08 oktober 2019

17u24 0 Wevelgem In het WZC Sint-Jozef vierde Margriet Samyn haar honderdste verjaardag. Ze werd daarvoor door het gemeente- en provinciebestuur in de bloemetjes gezet. “Ik heb al een mooi leven gehad, maar mijn tijd om te gaan is er nog niet”, zegt de kersverse eeuwelinge.

Margriet verblijft sinds 2,5 jaar in het rusthuis en is tot op vandaag nog erg helder. Een glaasje Champagne gaat er op haar verjaardag ook goed in. “Ik weet niet goed hoe ik het deed om 100 te worden maar ik weet wel dat ik veel werkte in mijn leven”, vertelt Margriet. “Misschien dat ik daarom zo lang leef. Ik heb al een mooi leven gehad tot nu toe maar het is nog niet voorbij. Ik wil er nog minstens tien jaar bij doen”, lacht Margriet. De kersverse eeuwelinge krijgt ook nog erg vaak bezoek. Zoals bijvoorbeeld van Simonne Witdouck (91), de dochter van haar zus. “Margriet is nog goed bij de pinken”, vertelt Simonne. “Ze onthoudt zelfs veel meer dan ik. Margriet houdt van een praatje en vroeger reisde ze graag naar Spanje en naar Italië. Ze heeft nu wat last van de schouder maar daar klaagt ze eigenlijk niet veel over.” Margrit Samyn zag het levenslicht op 4 oktober 1919 in Moorsele. Ze groeide op met 14 broers en zussen. Vader verdiende de kost als handwever terwijl haar moeder als huisvrouw de handen vol had met zo’n groot gezin. Margriet huwde op 19-jarige leeftijd met Albert Creupelandt, een gewaardeerd beenhouwer in de Overheulestraat. Hij is al lange tijd overleden.