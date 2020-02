Man riskeert twaalf maanden voor partnergeweld: “Maar ik kreeg zelf ook klappen” VHS

12 februari 2020

12u40 0 Wevelgem M.B., een man van 33 uit Wevelgem, staat nog maar eens terecht voor twee feiten van partnergeweld. Hij ontkent dat niet maar nuanceert wel. “Ik wil niet goedpraten wat ik gedaan heb maar wil er op wijzen dat ik zelf ook slagen moest incasseren.”

De feiten dateren van 31 juli en 27 september vorig jaar en speelden zich af in een appartement in Wevelgem. De eerste keer werd de politie opgeroepen door de toenmalige partner van M.B., omdat in haar flat zaken stukgeslagen waren. Toen de beklaagde later die dag terugkeerde naar de flat en daar opnieuw voor problemen zorgde, kon hij worden ingerekend. De man was dronken. Tijdens een discussie had hij z’n toenmalige partner enkele vuistslagen gegeven. Volgens het openbaar ministerie bedreigde hij haar ook, met een mes. Twee maanden later was er opnieuw een melding van partnergeweld. De vrouw belde toen de politie om te zeggen dat haar ex-partner er rondliep met een wapen. Bij aankomst stelden de inspecteurs vast dat de vrouw gewond was in het gezicht. In de voordeur van haar appartement was een gat gestampt, binnen heerste er wanorde. Het tv-toestel lag op de grond. De man werd opgepakt maar had geen wapen bij zich. De politie vond het alarmpistool evenwel terug in het struikgewas.

Al vijf keer veroordeeld

Het openbaar ministerie vraagt dat de rechter 12 maanden cel zou uitspreken tegen M.B. De man heeft een strafblad. Hij werd al vijf keer veroordeeld in de correctionele rechtbank, waarvan een aantal keer voor slagen en verwondingen. De man riskeert nu ook een boete. Vonnis op 17 februari.