Man riskeert celstraf voor slagen aan ex en winkelbediende Alexander Haezebrouck

09 september 2020

16u01 0 Wevelgem Een Wevelgemnaar moest zich woensdag voor twee feiten van opzettelijke slagen en verwondingen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk. Hij sloeg zijn ondertussen ex-vriendin verschillende keren. Ook een winkelbediende kreeg een slag nadat ze hem betrapte op diefstal.

De ex-vriendin van de Wevelgemnaar kreeg het zwaar te verduren toen het koppel nog samen was. Beiden hadden zo’n vijf maanden een relatie met elkaar, maar die was erg turbulent. Ze hadden vaak ruzie. Na een hele nacht cocaïne te hebben gesnoven sloeg de man haar een bloedneus. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. De dag nadien wilde ze geen verklaring meer afleggen bij de politie omdat ze bang was dat de man zich zou wreken. Ook buitenshuis had de man losse handjes. Op 14 april ging hij winkelen in grootwarenhuis Lidl in Wevelgem. Een winkelbediende had opgemerkt dat de man spullen in zijn jaszak had gestopt. Toen ze hem bij het naar buiten gaan aansprak en vroeg om mee te komen naar een aparte ruimte, liep het fout. Hij sloeg tegen de arm van de winkelbediende en zette het op een lopen. De politie kwam ter plaatse en kon de man staande houden. De gestolen goederen werden in de struiken gevonden. De man riskeert negen maanden cel voor de slagen aan zijn vriendin en een boete 600 euro, voor de feiten in de Lidl riskeert hij acht maanden gevangenisstraf. Christophe M. stuurde woensdag zijn kat naar de rechtbank. Vonnis op 7 oktober.