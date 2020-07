Man gooit katje uit auto in gracht, oproep naar getuigen



Alexander Haezebrouck

07 juli 2020

07u37 0 Wevelgem In de Vrijstraat in Moorsele zag een vrouw maandagnamiddag hoe een kitten uit een autoraam van een bestelwagen werd gegooid. Het katje belandde in de gracht. De vrouw stopte en bracht het weggegooide diertje naar het asiel waar ze een oproep naar getuigen plaatsten op hun Facebookpagina.

Bij het dierenasiel De Knuffelpootjes in Menen zijn ze verbolgen over wat zich maandagnamiddag in de Vrijstraat afspeelde. ““Het ging om een witte bestelwagen met blauwe letters en een rode streep achteraan”, klinkt het. “Helaas vergat de vrouw de nummerplaat te noteren omdat ze zo onder de indruk was van wat ze net had gezien.” Op het moment van de dumping waren ook nog twee fietsers in de buurt. Het dierenasiel hoopt die mensen te vinden. Mogelijk hebben zij ook iets gezien en kunnen ze informatie verschaffen. Het dierenasiel vraagt om alle mogelijke informatie te mailen naar sylvie@knuffelpootjes.be. “Alle info wordt in volledige discretie behandeld”, verzekert het asiel.