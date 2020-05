Man die vrouwelijke buschauffeur sloeg en bespuwde, zit in de cel Hans Verbeke

26 mei 2020

15u07 12 Wevelgem De 26-jarige man uit Gullegem die maandag in zijn woonplaats De 26-jarige man uit Gullegem die maandag in zijn woonplaats een vrouwelijke buschauffeur arbeidsongeschikt sloeg , werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Die besliste om de man aan te houden.

De dader, die geen onbekende is voor politie en justitie, wordt verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid. Het spuwen wordt beschouwd als een verzwarende omstandigheid. De 26-jarige Gullegemnaar werd enkele uren na zijn onbezonnen daad opgepakt door de politie, ongeveer op hetzelfde moment dat zijn slachtoffer na verzorging het ziekenhuis mocht verlaten. De vrouw van 53 uit Izegem kan minstens een week niet gaan werken. De dader zit nu in de cel. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.