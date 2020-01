Man (45) voor rechter na kopen drugs met ontslagvergoeding AHK

06 januari 2020

15u51 2 Wevelgem Een 45-jarige man uit Wevelgem moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor de verkoop van speed. Tijdens een huiszoeking vond de politie nog eens 36 XTC-pillen. “De man was net ontslagen en wist niet wat nu gedaan, hij kocht de drugs met zijn ontslagvergoeding”, pleitte zijn advocaat.

De politie ging in januari 2019 over tot het fouilleren van de 46-jarige Wevelgemnaar, nadat hij zich verdacht gedroeg. In zijn jaszak vond de politie een zakje met speed. De politie ging daarna over tot een huiszoeking waar nog eens 36 XTC-pillen en speed werden gevonden.

De man gaf zelf toe ondertussen twee keer één gram speed te hebben verkocht. De beklaagde was kort voor de feiten ontslagen op zijn werk. “Hij sloeg in paniek en wist niet wat te doen nu hij zonder werk kwam te zitten”, pleitte zijn advocaat. “Met zijn ontslagvergoeding kocht hij drugs aan met de bedoeling te verkopen, een domme fout.” De man riskeert een gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 8.000 euro. Vonnis op drie februari.