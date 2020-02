Man (45) investeert ontslagvergoeding in opstart drughandeltje VHS

05 februari 2020

11u19 0 Wevelgem B.M., een veertiger uit Wevelgem, heeft van de rechter in Kortrijk acht maanden met uitstel en een fikse voorwaardelijke boete gekregen omdat hij drugs verkocht. Hij startte zijn handeltje met het geld dat hij kreeg nadat hij was ontslagen op zijn werk.

Zijn verdacht gedrag leidde er vorig jaar in januari toe dat de politie besloot om de veertiger te controleren. Hij bleek een zakje met speed bij zich te hebben. Tijdens de daaropvolgende huiszoeking vonden de politie nog meer speed, en ook 36 XTC-pillen. De man gaf toe dat hij drugs verkocht. Volgens zijn advocaat zat de man toen in een moeilijke periode. “Hij was net z’n werk kwijtgespeeld en wist niet goed wat te doen. Hij vreesde in financiële moeilijkheden te geraken en nam de domme beslissing om met zijn ontslagvergoeding een drughandeltje op poten te zetten.” De rechter legde de man probatievoorwaarden op. Als hij binnen de drie jaar opnieuw strafbare feiten pleegt, worden zowel de celstraf als de geldboete voor B.M. effectief.