Man (33) verstuurt naaktfoto van ex-vriendin na relatiebreuk Alexander Haezebrouck

06 november 2019

14u33 1 Wevelgem Voor belaging en voyeurisme riskeert een 33-jarige Wevelgemnaar een celstraf van zes maanden. De beklaagde liep vorig jaar al een veroordeling op voor belaging van zijn ex-vriendin, maar toch bleef hij haar lastig vallen. “Hij belde en sms’te het slachtoffer constant, ook stond hij geregeld voor haar deur”, aldus de openbare aanklager.

De man staat ook terecht voor voyeurisme omdat hij een naaktfoto van zijn vriendin verspreidde. “Tijdens de relatie nam hij blijkbaar zonder medeweten van mijn cliënte naaktfoto’s en die foto’s heeft hij dan verzonden aan een persoon uit haar vriendenkring.”, pleitte de advocate van de vrouw. Mijn cliënte voelt zich door de beklaagde vernederd. Door zijn daden leeft ze ook nog steeds in angst”. Volgens de advocaat van de beklaagde zitten de feiten toch iets anders in elkaar. “De liefde druipt uit dit dossier”, pleitte advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Hij zag die vrouw doodgraag en was er kapot van dat zij de relatie had verbroken. Hij is zelfs een tijdje naar Aalst getrokken omdat hij het hier niet meer aankon. En wat deed zij? Ze kwam hem drie tot vier keer bezoeken in Aalst. Natuurlijk hoopte hij dat het nog goed zou komen, ze gaf hem tegenstrijdige signalen. Pas nadat zij iemand nieuw, hier in Kortrijk, leerde kennen, liet ze hem volledig vallen.” De beklaagde heeft spijt van zijn daden. “Het was dom van mij, maar ze heeft met mijn gevoelens gespeeld.” De man riskeert een gevangenisstraf van zes maanden. Vonnis op 27 november.