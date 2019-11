Man (30) terecht voor aanval met mes in woning ex LSI

20 november 2019

17u42

Bron: LSI 0 Wevelgem Een 30-jarige man uit Wevelgem riskeert tien maanden celstraf omdat hij zijn ex en een vriend van de vrouw met een mes te lijf ging. Uiteindelijk kwam de man er met enkele lichte verwondingen vanaf.

Op 3 mei 2019 arriveerde Michael G. bij zijn ex. In de woning zat een vriend van de vrouw. Er ontstond een discussie waarbij G. plots een keukenmes greep en de man probeerde te steken. Die kon zich verweren en raakte slechts gewond aan de hand. G. was dronken, liep ook nog zijn ex achterna en rukte hun kind uit haar armen. De openbare aanklager drong aan op een celstraf van tien maanden en een boete. De beklaagde liep eerder al een veroordeling voor opzettelijke slagen en verwondingen op. Vonnis op 18 december.