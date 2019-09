Man (25) steelt portefeuille van kennis en haalt 250 euro af Alexander Haezebrouck

09 september 2019

Een 25-jarige man uit Ledegem riskeert een gevangenisstraf van 8 maanden omdat hij op 29 augustus 2016 de portefeuille stal van een oudere kennis in Wevelgem. In de portefeuille van de oudere man stak ook een papiertje met de code van zijn bankkaart. Kevin O. ging met zijn bankkaart dan maar 250 euro afhalen in Wevelgem. De oudere man merkte plots op dat zijn portefeuille verdwenen was, hij blokkeerde kort nadien zijn bankkaart. Toen Kevin O. nadien nog eens 50 euro wilde afhalen in een bank in Ledegem, lukte dat niet meer. “Beklaagde beloofde telkens om het geld terug te geven, maar dat gebeurde nooit”, zei het openbaar ministerie. “Naar eigen zeggen heeft hij die 250 euro vergokt. Ondertussen is het slachtoffer overleden.” Kevin O. riskeert nu en gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 600 euro. Vonnis op 16 september.