Mama niet veroordeeld, nieuwe vriend wel voor kindermishandeling Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

15u41 0 Wevelgem Een 33-jarige man uit Wevelgem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 maanden voor de mishandeling van zijn stiefzoontje zo’n twee jaar geleden. Het was de oma van het jongetje dat aan de alarmbel trok, toen het kind abnormaal veel verwondingen vertoonde op het lichaam.

Het gerechtelijk onderzoek, opgestart nadat de oma naar de politie was getrokken, leerde dat er ook op school al vermoedens waren van mishandeling. Opvallend: de verwondingen manifesteerden zich telkens in de week waarin het jongetje bij z’n moeder en haar nieuwe vriend verbleef. De oma wees de nieuwe partner van haar ex-schoondochter aan als de dader. Het CLB was al ingeschakeld en ook het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling bleek ook al met het dossier bezig. Deskundigen stelden dat de verwondingen van het kind onmogelijk het gevolg konden zijn van zijn fysieke beperkingen. Het parket verwees de moeder en haar nieuwe vriend dan ook door naar de rechtbank. Het kind verblijft intussen bij de oma maar ook gedeeltelijk in een jeugdinstelling.

“Nooit met opzet geslagen”

Zowel de nieuwe vriend als zijn partner ontkenden de kindermishandeling met klem. Ze schreven de verwondingen toe aan het feit dat hij veel valt en dat hij weerwerk krijgt van andere kinderen die hij op school aanvalt. De moeder van het jongetje, die ook vervolgd werd voor de mishandeling door het parket gelooft in de onschuld van haar vriend. Beiden riskeerden negen maanden cel. De rechter achtte het enkel bewezen dat de nieuwe vriend van de mama het jongetje heeft geslagen. Hij is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 maanden. Hij moet ook 1.751 euro schadevergoeding betalen aan het jongetje. Het bedrag wordt op een afgesloten rekening geplaatst tot de jongen meerderjarig is. Aan de oma moet hij 250 euro morele schade betalen.