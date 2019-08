Maar liefst 856 vrachtwagenbestuurders in 2 maanden tijd negeren tijdelijke vrachtwagensluis AHK

23 augustus 2019

13u42 0 Wevelgem Maar liefst 856 vrachtwagenbestuurders reden tussen mei en juli door het centrum van Gullegem zonder dat ze er moesten zijn om te laden of te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de tijdelijke vrachtwagensluis met ANPR-camera.

De vrachtwagensluis met ANPR-camera registreerde vrachtwagens tussen 10 mei en 11 juli. Op vier plaatsen werden de camera’s geplaatst. Dat gebeurde in de Hondschotestraat, Driemasten, Oude Ieperstraat en Koningin Fabiolastraat. De camera’s registreerden telkens een voertuig van drie meter hoog. Aan de hand van de tijdstippen wanneer de vrachtwagen aan de ene camera Gullegem binnenrijdt en aan een andere camera Gullegem buitenrijdt, kon geregistreerd worden of de vrachtwagen in Gullegem moest zijn om te laden of te lossen of niet. In totaal werden 856 vrachtwagens als kandidaat-overtreder geregistreerd. Omdat het om een proefproject ging, schreef de politie geen effectieve boetes uit. Het meeste sluipverkeer bevindt zich op de as Driemasten – Oude Ieperstraat. 30 procent van de overtreders reed via die straten Gullegem in en uit. Het drukste moment is op woensdag tussen 7 en 15 uur. Het gaat trouwens vooral om vrachtwagens met een Belgische nummerplaat (82 procent). Gevolgd door Nederlanders (5 procent) en Fransen (4 procent). Het gemeentebestuur van Wevelgem onderzoekt nu welke maatregelen ze kan nemen om het probleem verder aan te pakken.