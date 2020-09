Luchtvaartbedrijf raakt 92.000 euro kwijt door hacking en vervalsing van facturen, verdachte riskeert twee jaar cel Bart Boterman

13u41 0 Wevelgem Een man uit Kameroen (54) die in Evere woont, riskeert twee jaar cel omdat hij verdacht wordt van hacking en vervalsing van facturen, waardoor een luchtvaartbedrijf uit Wevelgem 92.000 euro ontliep. Het geld kwam terecht op zijn rekening, waarop hij het nagenoeg allemaal afhaalde. De Kameroener liet verstek op het proces. Wellicht trad hij op als ‘money mule’, iemand die zijn rekening ter beschikking stelt van een criminele organisatie.

De feiten vonden plaats in 2017. Het bedrijf Gill Aviation uit Wevelgem, een reparateur van vliegtuigen, had een factuur opgemaakt van ongeveer 92.000 euro voor Diamond Aircraft Industries uit Oostenrijk. De servers van die laatste werden echter gehackt, waarbij het mailverkeer werd overgenomen. Het rekeningnummer op de factuur werd vervalst zodat het bedrag op een andere rekening terechtkwam. Na onderzoek bleek het te gaan om de rekening van Jean N. uit Kameroen, die woont in Evere. De man had het meeste geld al afgehaald en de rekening afgesloten.

Simon uit Kameroen

Tijdens een verhoor verklaarde Jean N. dat hij zijn rekening ter beschikking had gesteld van ene Simon uit Kameroen, iemand van wie hij verder geen gegevens had. “Ik heb gewoon iemand geholpen om zijn geld in Kameroen te krijgen. Verder weet ik niets van die bedrijven af”, aldus zijn verklaringen. Hij liet echter verstek op het proces. Het openbaar ministerie vorderde de twee jaar cel voor een hele rist tenlasteleggingen zoals informaticafraude, hacking, criminele vereniging en witwaspraktijken. Volgens het openbaar ministerie was niet zeker of de man al dan niet zelf instond voor de hacking of gewoon optrad als ‘money mule’. Toch wordt eerder aan dat laatste gedacht.

De advocate van Gill Aviation kwam de 92.000 euro terugeisen op het proces op de rechtbank van Veurne, door middel van een schadeclaim. Vonnis 6 oktober.