Luc (58) vertrokken voor tochtje van 2.000 kilometer voor kleinzoon met ziekte van Duchenne



Alexander Haezebrouck

15 augustus 2020

17u50 1 Wevelgem Opa Luc Vandevyvere (58) is zaterdagmorgen vertrokken voor een fietstocht van maar liefst 2.000 kilometer die hij in drie weken wil afleggen met zijn elektrische fiets. Met de fietstocht wil Luc geld inzamelen voor het onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Luc’s kleinzoon Stan (2) lijdt aan de spierziekte. “Voormij is het een verwerkingsproces, bij moeilijke momenten hoef ik maar naar de foto van Stan op mijn fiets te kijken.”

Luc Vandevyvere (58) is zaterdagvoormiddag aan zijn fietstochtje rond de Benelux om geld in te zamelen voor het onderzoek van de VUB naar de ziekte van Duchenne. “Het nieuws dat onze kleinzoon Stan lijdt aan die ongeneeslijke spierziekte is erg hard binnen gekomen”, vertelt opa Luc Vandevyvere. “Ik wilde sowieso iets doen, ook voor mezelf om het te verwerken. Het eerste idee was om naar Compostella te fietsen, maar door corona gaat dat niet. En dus kwamen we op het idee om rond de Benelux te rijden. We contacteerden de VUB die dit een erg mooi initiatief vonden en we hebben er nu een geldinzameling aan gekoppeld. Bij de VUB doen twee professors onderzoek naar de ziekte van Duchenne, in hun gebied toch wereldtoppers, hoor ik. Dan leek het me een goed idee om voor dat onderzoek, want dat kost handenvol geld, geld in te zamelen. Zo kunnen ze misschien betere behandelingen ontdekken voor de ziekte.”

Diagnose erg vroeg gesteld

Kleinzoon Stan (2) vertoont voorlopig nog iet veel symptomen en is de vrolijkheid zelf. “Hij beseft nog niet welke verschrikkelijke ziekte hij heeft”, vertelt Luc. De diagnose van Duchenne werd bij Stan uitzonderlijk vroeg gesteld. “De bevalling is erg moeilijk verlopen, waardoor hij naar Brugge werd overgebracht”, vertelt mama Hannelore Six. “Daar doken enkele complicaties op waardoor ze specifiek onderzoek hebben gedaan of Stan lijdt aan Duchenne. Dat bleek helaas het geval. Nu al krijgt hij wekelijks een inspuiting in Gent. De symptomen zijn op dit moment nog niet heel zichtbaar, maar beginnen stilaan wel te komen. Zo begint hij moeilijkheden te krijgen bij het recht staan, hij verliest wat kracht in zijn benen.”

Helemaal alleen

Luc onderneemt de fietstocht van 2.000 kilometer met zijn elektrische fiets helemaal alleen. “Volgend weekend komt de familie me gelukkig wel opzoeken in Heerle in Nederland”, vertelt Luc. “Zo zullen ze wel een paar keer over en weer komen. Mogelijk zal ik het af en toe wat moeilijk hebben, maar dan zal ik aan Stan denken. Ik heb wel wat fietservaring. Vroeger heb ik veel met de koersfiets gereden. Sinds enkele jaren heb ik me op aanraden van de dokter een elektrische fiets aangeschaft opdat mijn hart gezond zou blijven.” Op 5 september moet Luc normaal terug in Wevelgem zijn van zijn drieweekse fietstocht. Op dit moment werd al zo’n 6.000 euro ingezameld. Wie geld wil doneren voor het VUB-onderzoek naar Duchenne kan dat op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 met de vermelding GIFTPR13. Dit rekeningnummer werd door de VUB speciaal geopend voor deze actie. Online sponsoren kan ook via deze website.